الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعادل مع هيلاس فيرونا 1/1

بدأ مدرب يوفينتوس، ولاعبه الأسطوري السابق، أندريا بيرلو، تشكيلة فريقه بصفوف مكتملة .





تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى، تشيزني خط الدفاع، ديميرال، دي ليخت، اليكس اندرو





خط الوسط، رابيو ،كييزا، ارون رامزي، بينتانكور، بيرنارديسكي

هجوم، ديان كولوسيفسكس، كريستيانو رونالدو.

وسيطر يوفنتوس على مجريات الشوط الأول ولكن دون تمكنه من التسجيل.





وسدد رونالدو ثلاث تسديدات خطيرة على مرمى فيرونا لكن الحارس تمكن منهم.





تمكن رونالدو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني، ولكن فيرونا لم يستسلم حيث تعادل لاعب خط الوسط، انتونيو باراك، في الدقيقة 77 لأصحاب الأرض.





وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بنفس النتيجة على ملعب أليانز.





فاز يوفنتوس في 13 مباراة هذا الموسم، مسجلا 26 هدف ليحل في المركز الثالث برصيد 46 نقطة خلف اي سي ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 49 والمتصدر في القمة انتر ميلان برصيد 53 نقطة، بينما فاز فيرونا في تسع مباريات ليستقر في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.