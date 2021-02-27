ياسر ريان: نجلي كان مصابا منذ 3 أسابيع وتحامل على نفسه للمشاركة بالمباريات





وقال ريان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورس 2 ، إن أحمد ريان كان مصابًا منذ ثلاثة أسابيع، ولكنه صمم التحامل على اصابته للتواجد بشكل جيد وتحقيق التارجت الذي حدده لنفسه خلال هذا الموسم مع فريقه سيراميكا كليوباترا.





وأضاف ريان أن، هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا طالب من أحمد تلقي العلاج ولكنه صمم أنه يستمر في المشاركة ولكن خلال المباراة السابقة تلقى تسديدة في يده، زادت من حجم الإصابة الى شرخ، وجعلته يتعرض لتجبير بشكل الجبس، والتشخيص كان شرخا في العظام.





وأكمل: فريق سيراميكا كليوباترا على الرغم من دخوله الدوري الممتاز مؤخرًا، ولكنه يملك منظومة مميزة مثل الأندية الكبرى؛ مما دفع اللاعبين الكبار الإنضمام الى صفوفه.





وأشار ريان الى أن، الدوري المصري صعب هذا العام، فجميع الأندية تقدم كرة مميزة، ولا يوجد تنبؤ لما سيحدث في أي مباراة.

كشف ياسر ريان والد أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا الحالي، سبب استمرار اللاعب في المشاركة، رغم تعرضه لإصابة قوية منذ 3 أسابيع .