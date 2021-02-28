رجب بكار عن إيقافه بمباراة سيراميكا والزمالك: أخبرت إبراهيم نور الدين بالإنذار الثالث

كشف رجب بكار لاعب فريق سيراميكا كليوباترا كواليس حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري البورسعيدي في الدوري المصري، وتأكد غيابه عن مواجهة الزمالك.





وأكد رجب بكار في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أنه كان متخوف من الحصول على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام المصري وأخبر الحكم ابراهيم نور الدين بهذا الامر في بدايه المباراة.





وأضاف أنه خلال المباراة حدث التحام بسيط مع لاعب المصري ليفاجأ بابراهيم نور الدين يقترب منه ليرد قائلا " انت حتعمل ايه ده الثالث.. ليضحك الحكم ويخبره بضرورة الانذار".