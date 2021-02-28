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محافظات

حواديت الشارع .. مبادرة لإحياء الثقافة في المناطق المهمشة بـ سيناء

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:10 ص
صدى البلد
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احمد صالح

نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن في محافظة  شمال سيناء، عدة  أنشطة ثقافية وفق خطتها لعام 2021 تحت عنوان مبادرة "حواديت الشارع".


قال محمد تمساح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن المبادرة تهدف إلى تعليم الأطفال الفنون وإحياء الثقافة في المناطق المهمشة والقرى الأشد فقرًا، والتي تأتي بالتزامن مع مبادرة " حياة كريمة " في قري مصر.


وأشار إلى أنه تم تنفيذ 2 مسرح عرائس للأطفال على مدى  يومين في منطقة حي " عاطف السادات " كأول مراحل عمر المبادرة التي تسعى المؤسسة إلى تنفيذ باقي الأنشطة في محافظة شمال سيناء مع الأطفال خلال 2021.


وتناول مسرح العرائس عرض عدد من الرسائل التي تجعل من الأطفال نبتة صالحة في المجتمع، وتؤمن المؤسسة بأهمية الفن لحياة الطفل في عملية نموه وتطوره، خاصة وإن الفن والابتكار يمكنان الطفل من التواصل مع العالم من حوله ويكسبانه مجموعة من المهارات المتنوعة التي ستسهل عليه عملية التعبير عن نفسه أيضا، إلى جانب اكتساب الأطفال مجموعة من المهارات التي سيستخدمها الطفل طوال حياته .


وأضاف تمساح أن الهدف من النشاطات الفنية المختلفة ، من أجل أن يتعلم الطفل مهارات حل المشاكل وكيفية التفكير النقدي مع الوضع في الاعتبار أنه مع مرور الوقت سيحتاج الطفل لاتخاذ القرارات في مختلف أمور حياته.

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