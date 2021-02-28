قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل دجاج بالكاري الهندي، وتعد من الأكلات والوصفات الشهية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك.
مقادير دجاج بالكاري الهندي
دجاج مكعبات
زيت ذرة
بصل مفروم
ثوم مفروم
كاري
قرفة
بابريكا
لورا
جنزبيل مفروم
سكر
ملح
صلصة طماطم
زبادي
لبن جوز الهند
عصير ليمون
بطاطس مكعبات مسلوقة
فلفل اخضر واحمر حار
-للتقديم
كزبرة خضراء
اقرأ إيضا..
طريقة تحضير دجاج بالكاري الهندي
-يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل والثوم مع التوابل والسكر والدجاج
-تضاف الصلصة، الزبادي، الحليب والفلفل الحار الأحمر والأخضر
-يضاف البطاطس وعصير الليمون ونقلب
-تزين بالكزبرة وجوز الهند والليمون والبطاطس وتترك لتنضج ثم تقدم