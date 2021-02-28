ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل دجاج بالكاري الهندي

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:31 ص
طريقة عمل دجاج بالكاري
طريقة عمل دجاج بالكاري الهندي
Advertisements
هاجر هانئ
قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل دجاج بالكاري الهندي، وتعد من الأكلات والوصفات الشهية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير دجاج بالكاري الهندي
دجاج مكعبات
زيت ذرة
بصل مفروم 
ثوم مفروم 
كاري 
قرفة 
بابريكا 
لورا 
جنزبيل مفروم 
سكر 
ملح 
صلصة طماطم 
زبادي 
لبن جوز الهند 
عصير ليمون 
بطاطس  مكعبات مسلوقة
فلفل اخضر واحمر حار 

-للتقديم
كزبرة خضراء 

اقرأ إيضا..

طريقة تحضير دجاج بالكاري الهندي
-يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل والثوم مع التوابل والسكر والدجاج
-تضاف الصلصة، الزبادي، الحليب والفلفل الحار الأحمر والأخضر
-يضاف البطاطس وعصير الليمون ونقلب
-تزين بالكزبرة وجوز الهند والليمون والبطاطس وتترك لتنضج ثم تقدم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل سلطة البطاطس بدبس الرمان

طريقة جديدة لعمل البانيه .. 5 وصفات متنوعة ومختلفة

للاستفادة من قيمته الغذائية.. طريقة عمل حساء وسلطة الافوكادو

طريقة عمل الفراخ الروستو

جددي سفرتك بطريقة عمل شوربة بطاطس بالجبنة

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري

ترشيحاتنا

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات

حسام موافي: لا يوجد شخص في مصر لم يصب بـ كورونا

تعالج الصداع وتقضي على رائحة الفم الكريهة .. 16 فائدة مذهلة لقشور البرتقال

نسيان الخلافات.. وليد صلاح يوجه رسالة لـ البدري بشأن قائمة المنتخب

الصحة تطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

للتغطية على عمليات القتل.. إيران تغلق الإنترنت عن سيتسان وبلوشستان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات