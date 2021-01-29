قدمت الشيف سالى فؤاد؛ عبر صفحتها على الفيس بوك؛ طريقة عمل دجاج مشوي بنكهة الباربكيو.





المقادير..

1 دجاجة كاملة

1 بصل نصف كوب باربكيو صوص

2 فص ثوم

3 ملعقة كبيرة ليمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف كيلو بطاطس مكعبات

1 بصل شرائح

2 فص ثوم شرائح

1 ملعقة كبيرة بابريكيا

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة زعتر ناشف

1 ليمون مقطع شرائح





طريقة تحضير دجاج مشوي بنكهة الباربكيو..





في الصينية، يخلط الباربيكيو صوص مع البهارات والتوابل والزيت والزعتر والثوم الشرائح والثوم المفروم





ثم توضع الدجاجة وتتبل بخلطة التوابل





ويوضع تحتها الخضار المشكل والبصل



