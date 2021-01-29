ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير دجاج مشوي بنكهة الباربكيو

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:34 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدمت الشيف سالى فؤاد؛ عبر صفحتها على الفيس بوك؛ طريقة عمل دجاج مشوي بنكهة الباربكيو.

المقادير..
1 دجاجة كاملة  
1 بصل  نصف كوب باربكيو صوص 
 2 فص ثوم  
3 ملعقة كبيرة ليمون 
 1 ملعقة صغيرة بابريكا 
 نصف كيلو بطاطس مكعبات
  1 بصل شرائح 
 2 فص ثوم شرائح  
1 ملعقة كبيرة بابريكيا
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون  
1 ملعقة كبيرة زعتر ناشف  
1 ليمون مقطع شرائح

طريقة تحضير دجاج مشوي بنكهة الباربكيو..

 في الصينية، يخلط الباربيكيو صوص مع البهارات والتوابل والزيت والزعتر والثوم الشرائح والثوم المفروم

ثم توضع الدجاجة وتتبل بخلطة التوابل

 ويوضع تحتها الخضار المشكل والبصل

 بعد ذلك يضاف الملح والفلفل، ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل ستربس الدجاج بنكهات مختلفة

مكرونة وبسلة وفتة.. 9 أكلات مختلفة بدون استخدام الطماطم

طرق جديدة لعمل الفراخ البانيه بدون قلي

طريقة جديدة لعمل البانيه .. 5 وصفات متنوعة ومختلفة

ترشيحاتنا

رسميا .. الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي

اتفاق ودعم بين بيراميدز والإسماعيلي خلال الانتقالات الشتوية

مولود في مصر ويدعو للمصالحة مع الإخوان وحماس.. من هو روبرت مالي مرشح بايدن لمنصب مبعوث أمريكا لإيران؟

حسام حسن يقترب من الأهلي أو الزمالك.. تفاصيل

لاحظها عامل نظافة.. فتاة تزور قبر جدها أثناء الليل تثير الجدل

مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حريق محطة مترو البحوث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أكواب.. دراسة تنصح كبار السن بشرب الشاي لجني الفوائد المذهلة

بالأحمر الناري.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة جريئة

بمايوه مكشوف.. إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة