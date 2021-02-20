تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كبدة دجاج بالبصل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي.

مقادير كبدة دجاج بالبصل:

نصف كيلو كبدة دجاج

كوب خل ملح وفلفل

ملعقة كبيرة كمون زيت زيتون

كوب بصل شرائح

كوب فلفل رومي شرائح

2 عود زعتر فريش

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة بشر ليمون

أرز أبيض للتقديم

طريقة تحضير كبدة دجاج بالبصل:

* توضع الكبدة في الماء الساخن مع الخل والفلفل الأسود على النار

* ترفع الكبدة من الماء الساخن قبل أن يغلي

* تشطف الكبدة بالماء

* يشوح البصل في الزيت على النار

* يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون والزعتر

* يضاف الفلفل الرومي وبشر الليمون والكبدة وعصير الليمون

* تترك على النار حتى النضج

* تقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي