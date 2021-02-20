تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كبدة دجاج بالبصل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي.
مقادير كبدة دجاج بالبصل:
نصف كيلو كبدة دجاج
كوب خل ملح وفلفل
ملعقة كبيرة كمون زيت زيتون
كوب بصل شرائح
كوب فلفل رومي شرائح
2 عود زعتر فريش
ربع كوب عصير ليمون
ملعقة كبيرة بشر ليمون
أرز أبيض للتقديم
طريقة تحضير كبدة دجاج بالبصل:
* توضع الكبدة في الماء الساخن مع الخل والفلفل الأسود على النار
* ترفع الكبدة من الماء الساخن قبل أن يغلي
* تشطف الكبدة بالماء
* يشوح البصل في الزيت على النار
* يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون والزعتر
* يضاف الفلفل الرومي وبشر الليمون والكبدة وعصير الليمون
* تترك على النار حتى النضج
* تقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي