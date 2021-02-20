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مرأة

طريقة عمل كبدة دجاج بالبصل

السبت 20/فبراير/2021 - 03:02 ص
طريقة عمل كبدة دجاج
طريقة عمل كبدة دجاج بالبصل
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كبدة دجاج بالبصل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي.

مقادير كبدة دجاج بالبصل:

نصف كيلو كبدة دجاج
كوب خل ملح وفلفل
ملعقة كبيرة كمون زيت زيتون
كوب بصل  شرائح
كوب فلفل رومي  شرائح
2 عود زعتر فريش
ربع كوب عصير ليمون
ملعقة كبيرة بشر ليمون
أرز أبيض  للتقديم

طريقة تحضير كبدة دجاج بالبصل:

* توضع الكبدة في الماء الساخن مع الخل والفلفل الأسود على النار

* ترفع الكبدة من الماء الساخن قبل أن يغلي

* تشطف الكبدة بالماء

* يشوح البصل في الزيت على النار

* يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون والزعتر

* يضاف الفلفل الرومي وبشر الليمون والكبدة وعصير الليمون

* تترك على النار حتى النضج

* تقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي

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