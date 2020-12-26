بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كبدة محمرة

تعتبر الكبدة من الأكلات التي يعشق تناولها الكثيرون نظرا لمذاقها الشهي الذي يدفع العديد من الأشخاص إلى تناولها في المحلات والمطاعم، وتتعدد طرق عمل الكبدة من شيف لأخر.
وتقدم الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كبدة محمرة في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات...
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مقادير كبدة محمرة
كبدة شرائح
خلطة كبدة
بصل
ماء بصل
فلفل ألوان
ثوم مفروم
عصير ليمون
خل
سمنة
ملح
فلفل أسود
كزبرة خضراء
خبز بلدي
سلطة طحينة
مخلل مشكل
طريقة تحضير كبدة محمرة
-تخلط توابل الكبدة مع الثوم، والخل والقليل من الماء
-تتبل الكبدة بالتتبيلة
-تغمر في الردة
-تقلى في زيت غزير وساخن
طريقة تحضير أخرى لـ الكبدة المحمرة
-تسخن السمنة على النار ثم تشوح الكبدة من الجانبين
-يضاف الثوم والكزبرة وتقدم