يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كبدة إسكندراني بالهريسة، بمذاق لا يقاوم وشكل جديد.

مقادير كبدة إسكندراني بالهريسة

كبدة شرائح

خلطة الكبدة الاسكندراني

فلفل حار

فلفل ألوان

طماطم

بصل

ثوم

خل

ليمون

ملح

فلفل أسود

كمون

زيت عباد الشمس

عيش بلدي للتقديم

طريقة تحضير كبدة إسكندراني بالهريسة

* تسلق الكبدة في ماء مغلي مع خل وملح لمدة دقيقة، ثم ترفع سريعًا على ماء بارد وبعدها ترفع وتصفى.

* تقطع الكبدة ثم تتبل بملح وفلفل وكمون وليمون وخلطة الكبدة الاسكندراني.

* يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الفلفل الرومي والطماطم.

* تشوح الكبدة في زيت على النار ثم تضاف الخضروات.

* تحشى الكبدة داخل الخبز، ثم تدهن بصوص الكبدة من الطاسة.

* تزج بالفرن حتى يحمر الخبز ثم تقدم.