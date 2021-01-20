طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة

تعد كبدة الدجاج من أرخص الاطعمة التى تحتوى على بروتين حيواني واللذي يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة ولكن للاسف بعض النساء لاتعرف كيفية تقديمها في طبق ذو مذاق شهى .





نقـدم لكم طريقة عمل كبدة الدجاج بـ 3 وصفات شهية ومتميزة لاشهر الطهاة .

كبدة الدجاج بالثوم و الكزبرة

الشيف شربيني

مقادير كبدة الدجاج بالثوم و الكزبرة

كبده الدجاج

مشروم

مرقة

بصل

زنجبيل

كزبره

عصير ليمون

كزبره خضراء

ملح

ثوم

فلفل

خل كمون

طريقة تحضير كبدة الدجاج بالثوم و الكزبرة

* ضعي الكبده في ماء مغلي مع خل عدة دقائق افرمي الثوم مع الزنجبيل و ضيفيهم في طاسه بها زيت علي النار





* اضيفي اليها مرقة و كمون و كزبره خضراء و مشروم ثم اضيفي الكبده و عصير الليمون و استمري في التقليب حتي تنضج تماما ثم قدميها





سندوتش كبدة فراخ

أميرة شنب

مقادير سندوتش كبدة فراخ

1 كيلو كبدة دجاج

عيش بيتى بان بالسمسم

1 كوب خل

ماء مغلي

فلفل أسود حصى

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة كمون زيت

1 كوب بصل شرائح

1 كوب فلفل رومي شرائح

فلفل أحمر مفروم

2 عود زعتر فريش ربع

كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

خل

طريقة تحضير سندوتش كبدة فراخ

* تسلق الكبدة مع المياه والخل والفلفل الحصى ثم تصفى وتشطف بالماء البارد، تشوح الكبدة في طاسة ساخنة مع التوابل ثم البصل والفلفل ثم عصير الليمون.





* يضاف الخل وبشر الليمون والزعتر والفلفل، تترك على النار حتى تمام التسوية توضع في السندوتشات ويمكن اضافة البطاطس.





مكرونة بكبد الدجاج

مقادير مكرونة بكبد الدجاج

كبد دجاج

بصل

ثوم

مكرونة مسلوقة

عصير طماطم

صلصة طماطم

فلفل أخضر رومي

دبس رمان

سماق

زنجبيل بودرة

بصل بودرة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة بكبد الدجاج

* يشوح البصل والثوم فى الزيت الساخن على النار و يضاف الملح والفلفل الأسود





* تضاف كبد الدجاج والسماق والقرفة والزتجبيل والملح والفلفل الأسود ويقلب الخليط حتى تمام نضج كبد الدجاج





* يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطمو يضاف الفلفل الأخضر الرومى ويترك الخليط حتى يتسبك خليط الطماطم





* يضاف دبس الرمان ويقلب كل الخليط و يضاف خليط الكبدة إلى المكرونة المسلوقةو يزين الوجه بالبقدونس وتقدم



