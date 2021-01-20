ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:29 م
طريقة عمل كبدة الفراخ
طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ اشهر الطهاه
Advertisements
اسماء محمد
تعد كبدة الدجاج من أرخص الاطعمة التى تحتوى على بروتين حيواني واللذي يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة ولكن للاسف بعض النساء لاتعرف كيفية تقديمها في طبق ذو مذاق شهى .

نقـدم لكم طريقة عمل كبدة الدجاج بـ 3 وصفات شهية ومتميزة لاشهر الطهاة .
كبدة الدجاج بالثوم و الكزبرة
الشيف شربيني 
مقادير كبدة الدجاج بالثوم و الكزبرة
كبده الدجاج 
مشروم 
مرقة 
بصل 
زنجبيل 
كزبره 
عصير ليمون
كزبره خضراء 
ملح 
ثوم 
فلفل 
خل كمون 
طريقة تحضير كبدة الدجاج بالثوم و الكزبرة
* ضعي الكبده في ماء مغلي مع خل عدة دقائق افرمي الثوم مع الزنجبيل و ضيفيهم في طاسه بها زيت علي النار

* اضيفي اليها مرقة و كمون و كزبره خضراء و مشروم ثم اضيفي الكبده و عصير الليمون و استمري في التقليب حتي تنضج تماما ثم قدميها

سندوتش كبدة فراخ
أميرة شنب 
مقادير سندوتش كبدة فراخ
1 كيلو كبدة دجاج
 عيش بيتى بان  بالسمسم
1 كوب خل
 ماء مغلي 
فلفل أسود  حصى
ملح وفلفل
 1 ملعقة كبيرة كمون زيت
 1 كوب بصل شرائح 
1 كوب فلفل رومي شرائح
 فلفل أحمر مفروم 
2 عود زعتر فريش ربع
 كوب عصير ليمون
 1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
 خل 
طريقة تحضير سندوتش كبدة فراخ
* تسلق الكبدة مع المياه والخل والفلفل الحصى ثم تصفى وتشطف بالماء البارد، تشوح الكبدة في طاسة ساخنة مع التوابل ثم البصل والفلفل ثم عصير الليمون.

* يضاف الخل وبشر الليمون والزعتر والفلفل، تترك على النار حتى تمام التسوية توضع في السندوتشات ويمكن اضافة البطاطس.

مكرونة بكبد الدجاج
مقادير مكرونة بكبد الدجاج
كبد دجاج 
بصل 
ثوم 
مكرونة مسلوقة 
عصير طماطم 
صلصة طماطم 
فلفل أخضر رومي
 دبس رمان 
سماق 
زنجبيل بودرة
 بصل بودرة 
ملح 
فلفل أسود 
طريقة تحضير مكرونة بكبد الدجاج
* يشوح البصل والثوم فى الزيت الساخن على النار ويضاف الملح والفلفل الأسود

* تضاف كبد الدجاج والسماق والقرفة والزتجبيل والملح والفلفل الأسود ويقلب الخليط حتى تمام نضج كبد الدجاج

* يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطمو يضاف الفلفل الأخضر الرومى ويترك الخليط حتى يتسبك خليط الطماطم

* يضاف دبس الرمان ويقلب كل الخليط ويضاف خليط الكبدة إلى المكرونة المسلوقةو يزين الوجه بالبقدونس وتقدم

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مكرونة وبسلة وفتة.. 9 أكلات مختلفة بدون استخدام الطماطم

طريقة عمل مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم

لومبتعرفيش تطبخيها.. طريقة عمل السبانخ بوصفات متنوعة

طريقة عمل الفراخ الروستو

ترشيحاتنا

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

أرسل صور زوجته عارية لأبيها.. تفاصيل جديدة عن والد رضيعة الدقهلية تكشفها جدتها

الأهلي يفسخ عقد جيرالدو بالتراضي.. واللاعب يودع زملاءه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة