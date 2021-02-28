ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمخدرات في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج ، من ضبط ثلاثة أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المُخدرة المُختلفة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود معلومات عن تكوين كل من (إسلام م ا - وشهرته إسلام أ - 20 عامًا - عامل - والسابق اتهامه فـي 5 قضايا تنوعت بين مخدرات وسرقة وسلاح أبيض)، (كامل ا ث ع - وشهرته كامل ح - 28 عامًا - عامل - والسابق اتهامه في 3 قضايا تنوعت بين مخدرات

سلاح ناري)، (محمد ا ع ا - 28 عامًا - عامل)، ويقيمون دائرة المركز، تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المُخدرة متخذين من دائرة مركز سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.









وعقب استصدار اذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 96 قطعة من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 300 جرام، وبندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام و5 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 وطلقة من ذات العيار و3 هاتف محمول ومبلغ مالي قيمته 5830 جنيهًا، وميزان حساس، وسلاح أبيض، دراجة بخارية دون لوحات معدنية "جار فحصها".





وبمواجهة المتهمين وتضييق الخناق عليهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة.



