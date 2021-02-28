لم تمنعهم كورونا.. زحام أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات في الإسماعيلية

تزاحم العشرات من أولياء الأمور في محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم أول أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي، حيث تواجد أولياء الأمور مع أطفالهم أمام بعض اللجان في مدينة الإسماعيلية والمراكز والقرى.





وطالب العاملون في المدارس أولياء الأمور بالابتعاد عن محيط المدارس وعدم الازدحام لحين الانتهاء من الامتحانات.





فيما أشار مسئولو اللجان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على الطلاب.





وشهدت المدارس الابتدائية بالإسماعيلية صباح اليوم الأحد اقبال طلاب الصف الرابع لأداء الامتحانات بعد العودة من تعطل المدارس بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.





وقالت مصادر بالتربية والتعليم إنه تم التنبيه علي تزويد المدارس بكواشف حرارية وماسكات للوجه ومواد التعقيم ووضع بوابات التعقيم في بعض المدارس.





وتضم اللجان 14 طالب وطالبة فقط لتطبيق التباعد ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، فيما أشار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أنه يتابع سير العملية الامتحانية عبر غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع مدير مديرية التربية والتعليم.





وأكد أنه تم التنبيه على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس واللجان للحفاظ على صحة الأطفال مع التنبيه على مديري المدارس ورؤساء اللجان بضرورة التباعد توفير المواد الواقية وعدم دخول أي طالب للجان إلا بارتداء ماسك الوجه لمنع انتشار الفيروس.





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