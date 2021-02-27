سدد له 6 طعنات.. حبس المتهم بقتل سائق تاكسي الإسماعيلية

قررت النيابة العامة، بمحافظة الإسماعيلية، حبس المتهم في قضية قتل سائق تاكسي، والعثور علي جثته وبها 6 طعنات، أودت بحياته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وانتقل فريق من النيابة، لمعاينة مكان الواقعة، ومثّل المتهم الجريمة، وأرشد عن الأدوات المستخدمة في قتل المجني عليه، وهي "سكين"، تركها داخل سيارته، عقب تنفيذ جريمته.





وإعترف المتهم بإرتكابه واقعة القتل بسبب خلافات عائلية سابقة مع السائق المجني عليه، دفعته لاستدراجه إلى خارج المنزل، في ساعة متاخرة من مساء الخميس الماضي، ونشبت بينهما مشاجرة، انتهت باصابته بسكين كانت بحوزته، لافتا إلى أنه قتله؛ خشية افتضاح أمره.





واستمعت نيابة اول الإسماعيلية، إلي اقوال المتهم واقارب المجني عليه، واستدعت شقيقه ابراهيم، لسؤاله حول علاقة المتهم باخيه.





وألقت الأجهزة الامنية بمديرية امن محافظة الإسماعيلية، القبض علي قاتل سائق التاكسي، بعد إسبوع، من البحث والتحري حول الواقعة وظروف ملابساتها.





وكشفت المصادر، في تصريحات خاصة، تم ذلك بالتحري حول المجني عليه وعلاقاته بأقاربه وزملائه في العمل، وبتتبع هاتف المجني عليه وحركة السيارة داخل المدينة لمعرفة آخر من التقاهم المجني عليه قبل وفاته، بالإضافة الي تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة.





ونجح ضباط البحث في تحديد هوية 4 أشخاص من المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات توصل الضباط الي هوية مرتكب الواقعة، وتمكن الضباط من القبض عليه.





وكشفت الأجهزة الامنية مديرية أمن الاسماعيلية، غموض الحادث ، والذي وقع فجر الخميس قبل الماضي، بمنطقة الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.





وقالت المصادر، إن الجانى فر بين البنايات السكنية، ولم يستخدم الطريق الرئيسي، الا انه تم التقاط بعض الصور له، عبر كاميرات المحال والمنازل، والتي ساعدت في تحديد هويته.





وأضافت المصادر، أن الجاني استخدم سكين مطبخ لارتكاب الواقعة، وأن الـ6 طعنات كانت في البطن والظهر والرقبة، نقل علي أثرها إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وتوفي في الحال.





وكان قد تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية الأسبوع الماضي يفيد وفاة سيد عزيز 27 سنة سائق تاكسي بعد وصوله للمستشفى مصابا بعدة طعنات.





وبتشكيل فريق من المباحث الجنائية بإشراف العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية والرائد انور القاضي رئيس مباحث قسم أول، توصل الضباط إلي بعض المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة.





ونجح النقباء أحمد يحي ومحمد شعبان وكريم السعدنى وأحمد بيومى وأحمد بهاء ومهند فرغل وكلاء المباحث الجنائية في تحديد هوية المتهم الرئيسي في الواقعة بعد تتبع خط سير السيارة وفحص علاقات المجني عليه والاستماع لأقوال جيرانه وأقاربه.