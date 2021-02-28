ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:42 ص
التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
Advertisements
محمد الطحاوي
أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شارة بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 3 / 3 /2021م ولمدة 4 أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

وذلك بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم 1195490 طفلا من خلال عدد 2401 فريق طبي ثابت ومتحرك، مشيرا إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة، حفاظًا علي صحة وسلامة الأطقم الطبية المشاركة والأطفال المستهدفين من الحملة.

أضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبي مدرب ومجهز مقسم إلى ٥٠١ فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات و (1900) فريق متحرك قسمين إلي (614) فريقا بالحضر، وعدد (1787) فريقا بالريف يقوم بالتطعيم من منزل إلي منزل، مشيرًا إلي أن التطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الشرقية تستعد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل

صحة مطروح تستعد لتطعيم 122 ألف طفل ضد شلل الأطفال

مات أثناء تأدية عمله.. وكيل الصحة بالشرقية يشارك في جنازة مراقب صحي

لمدة 4 أيام.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالجيزة غدا

اليوم .. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمراكز القليوبية

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات| فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي يعود للمواجهات المحلية أمام طلائع الجيش في الدوري

محام بالنقض يفجر مفاجأة صادمة عن عقوبة الزواج الثاني للرجل

الأهلي يكشف سر إقامة مبارياته على ستاد القاهرة بدلا من we السلام

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة هاجر أحمد

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

الصحة: ثلاث فئات تستطيع التسجيل بموقع لقاح كورونا

Advertisements

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

موجة باردة تقترب .. السعودية على موعد مع صقيع شديد في هذا التوقيت

ذاكرة الجماهير زي السمك.. شوبير يهاجم موسيماني ويوجه له تحذيرا

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-2-2021

السعودية تعلن الأضرار الناجمة عن صاروخ الحوثي الباليستي في الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج وبي ام دبليو ومرسيدس في مزاد جمرك سفاجا.. صور

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة هاجر أحمد

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي