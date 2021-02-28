انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية

أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شارة بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 3 / 3 /2021م ولمدة 4 أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.





وذلك بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق.





وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم 1195490 طفلا من خلال عدد 2401 فريق طبي ثابت ومتحرك، مشيرا إل ى أن الحملة سوف تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة، حفاظًا علي صحة وسلامة الأطقم الطبية المشاركة والأطفال المستهدفين من الحملة.





أضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.





ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبي مدرب ومجهز مقسم إلى ٥٠١ فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات و (1900) فريق متحرك قسمين إلي (614) فريقا بالحضر، وعدد (1787) فريقا بالريف يقوم بالتطعيم من منزل إلي منزل، مشيرًا إلي أن التطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.