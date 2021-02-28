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ديني

أسباب الرزق الواسع كما ذكرها النبي .. الإفتاء توضحها

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:46 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أسباب وصفها لنا الله -عز وجل، وبيَّنها الرسول الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم-، لتوسعة الرزق، وذلك بعد الأخذ بالأسباب والسعي في الأرض يأتى الرزق الواسع- بإذن الله تعالى-؛ أولًا: تقوى الله والخوف منه، قال الله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا • وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا»، ( سورة الطلاق: الآيات 2-3).

وأضافت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما الأشياء التى ينبغى على المسلم فعلها ليرزقه الله رزقًا واسعًا؟»، أن ثانى هذه الأسباب التى تساعد على الرزق الواسع هى: صلة الرحم، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:« سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»، أخرجه البخاري.

وتابعت " وثالث الأسباب فى توسعة الرزق بعد الأخذ بالأسباب والسعى فى الأرض هو: كثرة الاستغفار، فقد قال الله – تعالى-: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا • يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا • وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا»، ( سورة نوح: الآيات 10-12).

وواصلت أن السبب الرابع هو كثرة الدعاء، فعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه-أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» أخرجه الترمذي.
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