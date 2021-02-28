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برلمان

مجلس النواب يوافق على إحالة 7 طلبات لاستيضاح موقف الحكومة وتحديد موعد للمناقشة

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:53 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى علي إحالة 7 طلبات مناقشة عامة، يطالب فيها النواب باستيضاح موقف الحكومة من عدد من القضايا إلي هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشتها وجاءت الطلبات كالتالى: 

1.طلب مقدم من النائبة سحر العشري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.

2.طلب مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

3.طلب مقدم من النائب طلعت عبد القوي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

4.طلب مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.

5.طلب مقدم من النائبة افاطمة سليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

6. طلب مقدم من النائب محمود عصام موسى وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.

7- طلب مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.
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