هشام عزمي: مصر تعود لتكريس ريادتها الثقافية بعد أكثر من 6 عقود

قال هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إنه يشعر بسعادة بالغة بسبب أن المجلس الثقافى يستضيف هذا الحدث المتميز الذي يعلن عن جائزة غير مسبوقة فى تاريخ مصر ومحيطها.





وأضاف "عزمى"، خلال كلمته المذاعة بمؤتمر اليوم، أن مصر تعود لتكريس ريادتها الثقافية بعد أكثر من 6 عقود، وتقدم للأطفال جائزة النشر فى مصر فرصة التعبير عن إبداعهم.





ووجه الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لتقديمها هذه المبادرة التى حققت إنجازا ملموسا على أرض الواقع فى المجالات الأساسية للجائزة، لافتًا إلى أن الجائزة بها فئتين من سن 5 إلى 12 سنة الفئة الثانية فوق 12 و 18 سنة وبالتالي المجالات التي سيتم ذكرها سيكون هناك جوائز مخصصة لكل فئة منهم.



