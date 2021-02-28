إحباط ترويج أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية بمصر الجديدة

أحبط رجال الأمن بالقاهرة ترويج أدوية مجهولة المصدر عثر عليها داخل صيدلية بمصر الجديدة.





فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقاهرة من ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح" وحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانون، وعثر بداخل الصيدلية على كمية من العبوات الدوائية مختلفة الأنواع.





بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.