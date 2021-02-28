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رياضة

بيراميدز يعلن إنشاء فريق جديد لكرة القدم

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:43 م
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام
كشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن الإدارة بصدد إنشاء فريق جديد سيطلق عليه اسم "فريق الأمل" يضم اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين، وتحديدا فريقي 1999 و2003 ليكون نواة للفريق الأول ولاكتشاف المواهب الموجودة في القطاع.


وأكد المصدر أن فريق الأمل سيخوض مباريات ودية أسبوعيا تحت إشراف معتصم سالم، رئيس قطاع الناشئين، وبحضور أحد مدربي الجهاز الفني للفريق الأول لمتابعة الفريق ورصد العناصر المميزة التي من الممكن الاستفادة منها في الفريق الأول.


وكشف المصدر أن إدارة بيراميدز ترى ضرورة أن يسير مشروع فريق الأمل بالتوازي مع مشروع الفريق الأول الذي يهدف للمنافسة على البطولات التي يشارك بها سواء الدوري أو الكأس أو كأس الكونفدرالية، ومع ذلك يتم بناء فريق لمستقبل النادي ويتم الاستفادة باللاعبين الذين نشئوا داخل القطاع سواء بضمهم للفريق الأول أو الاستفادة من مقابل بيعهم وإعارتهم لفرق أخرى.


كانت إدارة بيراميدز أعلنت أمس، السبت، تعيين أحمد حسام "ميدو"، نجم المنتخب الوطنى والزمالك السابق، كمستشار فني ومتحدث إعلامي للنادي، في إطار خطة الإدارة للتطوير والاستفادة من خبراته الاحترافية في أكبر أندية أوروبا.
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