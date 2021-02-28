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رياضة

تاريخ مباريات الأهلي وطلائع الجيش مع صافرة البنا قبل مواجهة اليوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:51 م
محمود البنا
محمود البنا
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عمرو الحلوانى

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية اليوم أمام طلائع الجيش بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.


وأعلن اتحاد كرة القدم اختيار الحكم محمود البنا لإدارة مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم، ويعد البنا واحدا من الحكام المميزين داخل الكرة المصرية فى السنوات الأخيرة فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها.


أدار البنا فريق الأهلي قبل مباراة الليلة 29 مباراة، حقق الأحمر الفوز في 21، وخسر مبارتين، وتعادل في 6 جولات وفى المقابل أدار البنا للطلائع 18 مباراة حقق الفوز في 5 وخسر 8 جولات، وتعادل في 5 مباريات.


على الجانب الآخر، استقر موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على عودة محمد مجدى قفشة إلى التشكيل الأساسي من جديد بعد غيابه عن المباراة الماضية، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمدافع أيمن أشرف، والذى اقترب من العودة لتشكيل الأهلى رغم الأداء الجيد الذى يقدمه ياسر إبراهيم بجانب بدر بانون.


واستقر موسيمانى على إعادة حسين الشحات، الجناح الهجومى، إلى تشكيل الأهلي الأساسى بعد تعافيه التام من الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة لطاهر محمد طاهر، كما ارتفعت فرص عمرو السولية فى العودة للتشكيل الأساسي بعد غيابه فى المباراة الماضية أمام بطل تنزانيا.


ومن المقرر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف "ياسر إبراهيم" ومحمود وحيد.

خط الوسط: حمدى فتحى "أليو ديانج" وعمرو السولية ومجدى قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وجونيور أجايي "كهربا" والتر بواليا "محمد شريف".

 

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