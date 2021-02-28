كورونا في أمريكا.. فاوتشي يعلن موعد تلقيح الطلاب

أعلن كبير خراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، أنه يمكن تطعيم طلاب المراحل الابتدائية في الولايات المتحدة اعتبارا من العام القادم 2022.





وقال فاوتشي في تصريحات صحفية: " يمكن البدء بتطعيم طلاب المراحل الثانوية في البلاد اعتبارا من الخريف القادم".





كما شدد فاوتشي على القلق الذي يعتري مسؤولي الصحة العامة بشأن طفرات الفيروس، وضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة المتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن السلالة الجديدة السائدة في الولايات المتحدة هي السلالة القادمة من بريطانيا، وأن اللقاحات التي يجري توزيعها في الولايات المتحدة "يمكنها مقاومة هذه السلالة بعينها".





يذكر أن المنظمين الأمريكيين كانوا أعلنوا أن جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" توفر حماية قوية ضد كوفيد-19، وسط تحذير فاوتشي من الامتناع عن الحصول على لقاح "جونسون آند جونسون" للحصول على لقاحات "فايزر" و"موديرنا" الأكثر فعالية.



