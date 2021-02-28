هل من الممكن ألا يعمل لقاح كورونا ؟.. الأطباء يجيبون





وبحسب صحيفة "إندبندنت" بنسختها بالفارسية، قال دينيس لوجانوف، نائب مدير مركز جماليا في روسيا، الذي ينتج لقاح سبوتنيك، إن التجارب أظهرت أن سبوتنيك "كان أداؤه جيدًا" ضد السلالات الجديدة، ومن المتوقع أن تصدر نتائج التجربة قريبًا، لكن النتائج الأولية أدت إلى عناوين متفائلة في مختلف وسائل الإعلام الروسية والدولية.





وأشارت الصحيفة إلى أن لقاح سبوتنيك، مثل لقاح أسترازينيكا الذي أنتجته جامعة أكسفورد بإنجلترا، ويسمى باللقاح "الناقل"، وهو فيروس نزع منه جين التكاثر لذا فهو غير ضار ويعمل لحماية الجسم من الفيروس، وهو ما يختلف عن لقاحي فايزر ومودرنا، اللذان يعملان بتفنية جديدة.





عرضت فضائية "العربية" تقريرا حول إمكانية فشل لقاح فيروس كورونا، حيث أوضح التقرير أن فكرة عد عمل اللقاح مستبعدة إلا في حالة واحدة وهي عدم حفظ اللقاح في درجات الحرارة المحدده له.وأضاف التقرير أن للقاح يحفز خلايا الأجام المضادة التي تكمن في الجهاز المناعي ولا تظهر في تحاليل الأجسام المضادة، وعليه فأن مدة تأثير اللقاح مستمرة ولكن بنسب فاعليه مختلفة.وفي نفس الساق قال باحثون في روسيا إن التجارب تظهر أن لقاح "سبوتنيك" في البلاد فاعل ضد سلالات جديدة من فيروس كورونا القادم من بريطانيا وجنوب إفريقيا.