لمراقبة المناخ.. روسيا تطلق أول قمر صناعي للقطب الشمالي.. شاهد

أطلقت روسيا،اليوم الأحد، صاروخ "سويوز" من قاعدة بايكونور في كازاخستان محملا بأول قمر صناعي روسي لمراقبة المناخ في القطب الشمالي.





وأظهر مقطع فيديو عرضته قناة "روسيا اليوم" إطلاق الصاروخ "سويوز" عند الساعة 06,55 بتوقيت جرينتش، وهو يحمل القمر الصناعي "أركتيكا-إم" وفي الساعة 10:04، انفصل قسم الدفع "فريغات" مع القمر الصناعي.





ويعتبر "ارتيكا-م"، أول جهاز فضائي روسي مخصص لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي.





وبالإضافة إلى ذلك ، تم تركيب أجهزة الجيوفيزيائية (GGAK-VE) على "ارتيكا-م" لرصد والتنبؤ بنشاط التوهج الشمسي وحالة الإشعاع في الفضاء القريب من الأرض بالإضافة إلى تركيب معدات لإعادة بث معلومات وإشارات الأرصاد الجوية من مواقع منظومة البحث والإنقاذ الدولية في الفضاء.



