رئيس الوزراء: 95% من عقارات مصر غير مسجلة.. وأدعو جميع المواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم

قررت الحكومة التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يسمح لمجلس الوزراء بإرجاء نفاذ القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة.
وتابع خلال بيان رسمي للحكومة "أننا نأمل أن يقوم جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، لأن ذلك من شأنه تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.
وأشار إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.