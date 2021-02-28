التنمية المحلية: 40 مليون جنيه تكلفة المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بالمقطم.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تفقدا عددا من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالقاهرة قبل افتتاحها رسميًا خلال شهر مارس المقبل.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن محطات المخلفات الصلبة محطات مناولة، يتم تجميع المخلفات بها بطاقة تصميمية تصل إلى الفين طن يوميا، ومن ثم نقلها إلى مصنع التدوير بمنطقة 15 مايو، لكي يتم معالجتها والخروج بنسبة 25% منها للدفن النهائي.





وأشار إلى أنه يتم انتاج سماد وقود المرفوضات الذي تم استخدامه في مصانع الأسمنت من المخلفات، موضحا أن المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة المقطم في حي الخليفة والتي تخدم المنطقة الجنوبية للقاهرة ومساحتها 5040 م٢ وبسعة تصميمية حوالي 2000 طن مخلفات يوميا وبتكلفة حوالي 40 مليون جنيه.





وأوضح أن المحطة التي سلمت الهيئة العربية للتصنيع معداتها للمحافظة وشملت 9 سيارات رينو سعة 45 م٣ ولودر ومغسلة للسيارات ومولد للكهرباء، وتقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتشغيلها.



