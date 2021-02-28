ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: 40 مليون جنيه تكلفة المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بالمقطم.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:26 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال
Advertisements
محمد القاضي
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تفقدا عددا من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالقاهرة قبل افتتاحها رسميًا خلال شهر مارس المقبل.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن محطات المخلفات الصلبة محطات مناولة، يتم تجميع المخلفات بها بطاقة تصميمية تصل إلى الفين طن يوميا، ومن ثم نقلها إلى مصنع التدوير بمنطقة 15 مايو، لكي يتم معالجتها والخروج بنسبة 25% منها للدفن النهائي.

وأشار إلى أنه يتم انتاج سماد وقود المرفوضات الذي تم استخدامه في مصانع الأسمنت من المخلفات،  موضحا أن المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة المقطم في حي الخليفة والتي تخدم المنطقة الجنوبية للقاهرة ومساحتها 5040 م٢ وبسعة تصميمية حوالي 2000 طن مخلفات يوميا وبتكلفة حوالي 40 مليون جنيه.

وأوضح أن المحطة التي سلمت الهيئة العربية للتصنيع معداتها للمحافظة وشملت 9 سيارات رينو سعة 45 م٣ ولودر ومغسلة للسيارات ومولد للكهرباء، وتقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتشغيلها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شعراوي: تسليم دفعة من معدات منظومة المخلفات الصلبة لـ 4 محافظات بتكلفة 168 مليون جنيه

رئيس نظافة القاهرة في حوار لـ صدى البلد: رفع 18 مليون كيلو قمامة يوميا.. المرج في صورة جديدة خلال أيام.. والنفايات الطبية تختفى قريبا

بطاقة استيعابية 820 طن مخلفات يوميا.. البيئة: تسليم المحطة الوسيطة بدمنهور لمحافظة البحيرة

وزيرة البيئة: الانتهاء من تنفيذ المحطات الوسيطة بمحافظتي قنا وأسيوط

محافظ بني سويف يتفقد مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسنور وناصر

وزيرة التخطيط: منظومة إدارة المخلفات الصلبة من أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية

ترشيحاتنا

بعد رؤيا الصعود للسماء.. نقيب القراء : التحقيق مع محمود الشحات أنور 20 مارس

وفاة يوسف شعبان .. مسيرته بـ نقابة الممثلين وقصة زواجه وطلاقه من ليلى طاهر

صدمة لـ شحاتة .. إصابة صانع ألعاب الجونة بقطع في الرباط الصليبي

دعاء مستجاب لقضاء الحوائج المتعسرة

فرق الطموح.. تألق مصطفى محمد يفتح النار على رمضان صبحي

بعد شائعة خروج برص من فمه .. معجزة إلهية تنقذ رضيع المنوفية داخل مستشفى حكومي | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو