ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت.. وزير الدفاع يتلقى دعوة رسمية لزيارة أمريكا

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
تلقى وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي، دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة، من جانبه نظيره الأمريكي لويد أوستن. 

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي نقلته صحيفة "الأنباء": إن "وزير الدفاع عبر عن شكره وتقديره لنظيره الأميركي على تهنئته التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها".

وأضاف البيان: "استذكر الشيخ حمد الجابر الدور الكبير والمحوري للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تحرير الكويت والتضحيات التي قدمتها قواتها في عملية عاصفة الصحراء".

وأبدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تقديره لدور الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز التشاور والتنسيق مع حلفائها بالمنطقة في سبيل مواجهة مختلف التحديات والأزمات والتزامها المستمر بأمن واستقرار الكويت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصدر تهديد للمنطقة.. مرشح بايدن لوزارة الدفاع يهاجم إيران

النواب الأمريكي يوافق على استثناء يسمح لأوستن تولي منصب وزير الدفاع

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع

لويد أوستن يؤدي اليمين كأول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية

السعودية.. اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي ومحمد بن سلمان

وزير الدفاع الأمريكي: لن نتسرع في الانسحاب من أفغانستان

ترشيحاتنا

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يصطدم بالأرض الأربعاء المقبل

التعليم العالي: إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

صديق عمره.. الموت يفجع خالد الغندور

الحكومة تقترح تأجيل نفاذ قانون التسجيل العقاري حتى نهاية العام

بعد رؤيا الصعود للسماء.. نقيب القراء : التحقيق مع محمود الشحات أنور 20 مارس

الحكومة تطمئن المواطنين: أمامكم 9 أشهر ومحدش هيسألكم على ضريبة التصرفات العقارية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو