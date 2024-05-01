رفع آثار حادث تصادم بين سيارتين بمحور صلاح سالم | صور

تمكنت الجهات المعنية من رفع آثار حادث تصادم وقع بين سيارتين بمحور صلاح سالم مما أدى إلى تهشم السيارتين وكسر في عمود إنارة الطريق.



تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بحادث سير مرورى شارع صلاح سالم اتجاة العباسية حيث تصادم سيارتين بعمود انارة.

وضمن تعليمات الوزير اللواء/محافظ القاهرة وتحت اشراف الدكتور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.





على الفور قام اللواء حسام لبيب محمد خميس رئيس حى مصر الجديدة بتوجيه ادارة الاشغالات وادارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم مصر الجديدة وشركة الكهرباء ووحدة الرصد البيئى وشركة النظافة الى مكان البلاغ الذين تمكنوا من ازاله اثار الحادث ورفع السيارة والعمود ونظافة المكان واعادة حركة السيارات الى طبيعتها.