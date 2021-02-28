أستاذ بطب عين شمس يحاضر في دورة عالمية لجراحة العمود الفقري

شارك الدكتور عبدالفتاح سعود أستاذ جراجة العظام والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، بالتدريس وإدارة فاعليات الدورة العالمية لجراحة العمود الفقري والتي أجريت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





تم تنظيم الفعالية التى يشارك فيها أطباء ومتخصصون عالميون، وجاء المحاضرة تحت عنوان " تقنيات جراحات العمود الفقري باستخدام الروبوت الجراحي" .





اقرأ أيضا :









تم تنظيم الدورة بالتعاون مع جامعتى وايل كورنيل بمدينة نيويورك الأمريكية و ماتر بأيرلندا، وشارك فيها نخبة من الخبراء والأطباء الدوليين المتخصصين في جراحات العمود الفقري.





كانت الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري قد كرمت د. عبد الفتاح سعود في سبتمبر الماضي ، تقديرًا لإسهاماته العلمية في التدريس و تدريب مئات من جراحي العمود الفقري بمختلف دول العالم.





وكان د. سعود قد ترأس الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري، فضلًا عن تسجيله العديد من الابتكارات المعروفة والمسجلة دوليًا باسمه في مجال جراحة العمود الفقري منها ابتكار عملية جراحية لتثبيت عظمة العجز بالمسامير الطبية و المسجلة في كبريات المراجع والدوريات العالمية باسمه.