المصريين الأحرار ناعيا يوسف شعبان: الفن فقد جوهرة غالية ونموذجا للأعمال الهادفة

نعى حزب" المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، بمزيد من الحزن والآسى رحيل قيمة وقامة فنية وإنسانية وهو الفنان القدير يوسف شعبان.









قال الحزب في بيان له، إن الوسط الفني والمجتمع خسر جوهرة نادرة من بنيان الدراما الرائدة والسينما الهادفه قرابة 130 مسلسلا متنوعا ابدع خلالها الفنان الراحل ليدع خلفه تاريخ تتعلم منه الأجيال.









وأضاف الحزب، أن دور محسن ممتاز رجل المخابرات المصرية اليقظ في مسلسل رأفت الهجان كان وسيظل بصمة في أذهان الكبير والصغير.





وأكد أن جميع أعمالة الهادفة إرث ضخم في المجال الفني تعددت أشكاله الاجتماعية والإنسانية والتاريخية والحياتية في المال والبنون وليالي الحلمية والسيرة الهلالية وغيرها.