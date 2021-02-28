ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المصريين الأحرار ناعيا يوسف شعبان: الفن فقد جوهرة غالية ونموذجا للأعمال الهادفة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:16 م
رحيل يوسف شعبان
رحيل يوسف شعبان
Advertisements
حسن رضوان
نعى حزب" المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، بمزيد من الحزن والآسى رحيل قيمة وقامة فنية وإنسانية وهو الفنان القدير يوسف شعبان. 


قال الحزب في بيان له، إن الوسط الفني والمجتمع خسر جوهرة نادرة من بنيان الدراما الرائدة والسينما الهادفه قرابة 130 مسلسلا متنوعا ابدع خلالها الفنان الراحل ليدع خلفه تاريخ تتعلم منه الأجيال. 


وأضاف الحزب، أن دور محسن ممتاز رجل المخابرات المصرية اليقظ في مسلسل رأفت الهجان كان وسيظل بصمة في أذهان الكبير والصغير. 

وأكد أن جميع أعمالة الهادفة إرث ضخم في المجال الفني تعددت أشكاله الاجتماعية والإنسانية والتاريخية والحياتية في المال والبنون وليالي الحلمية والسيرة الهلالية وغيرها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس "المصريين الأحرار" ناعيا العلايلي: ترك إرثًا ساهم في تشكيل الوجدان السينمائي

محمد موسى ناعيًا عزت العلايلي: نموذج للوطنية الحقيقة

"المصريين الأحرار" ناعيًا البدري فرغلي: تبنى حقوق المعاشات ودافع عن العمال

بعد وفاته بكورونا .. أبرز أعمال يوسف شعبان

في ذمة الله.. شيكو ناعيا الفنان يوسف شعبان

رانيا يوسف ناعية الفنان يوسف شعبان: وداعا

ترشيحاتنا

طلائع الجيش يهاجم الأهلي بـ عمرو جمال وأحمد سمير

وفاة يوسف شعبان.. تعرف على قصة زواجه من ابنة إمبراطورة إيران

تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش .. واستمرار ديانج على " الدكة "

صدمة لـ شحاتة .. إصابة صانع ألعاب الجونة بقطع في الرباط الصليبي

بيراميدز يعلن إنشاء فريق جديد لكرة القدم

تزوج 4 مرات .. محطات مهمة فى حياة يوسف شعبان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو

مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين

شاهد.. أفضل ٥ سيارات ربع نقل في مصر وتفاصيل أسعارها