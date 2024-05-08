صفات يجب توافرها في شريك الحياة .. استشاري صحة نفسية يوضح

أكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أنه على الإنسان أن يعرف النقاط السلبية في شخصيته كي يمنع أي شخص آخر من استغلاله.

وقال هاني في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك العديد من الشروط لاختيار شريك الحياة ".

وأضاف " من الضروري اختيار شخص يتحمل المسؤولية ويكون قراره من دماغه ولا ينكر الجميل".

وتابع " لابد من اختيار شخص يمتاز بالعطاء ويحترم شريك الحياة والابتعاد عن الشخص الذي يعتبر بخيل في المشاعر أو بخيل ماديا".

واكمل محمد هاني :" لابد ان يكون شريك الحياة حنين، والابتعاد عن البخيل عاطفيا وماديا والقاسي في الخصومة".