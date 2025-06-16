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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفرالشيخ: تسليم 1324 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ كفرالشيخ: تسليم 1324 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة
محافظ كفرالشيخ: تسليم 1324 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة
أ ش أ

أشاد محافظ كفرالشيخ الدكتورعلاء عبدالمعطي، بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة.


جاء ذلك خلال تسليم محافظ كفرالشيخ، اليوم /الاثنين/، 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر زيدان مدير عام الشئون القانونية، ليبلغ إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن 1324 عقدا.


وقال الدكتور عبدالمعطي، إن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، خاصة وأنها سيكون لها الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم.


وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين، بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، مع مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

محافظ كفرالشيخ الدكتورعلاء عبدالمعطي تقنين أراضي أملاك الدولة عائد التنمية للمواطنين وللدولة

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