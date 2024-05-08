استشاري صحة نفسية يحذر من الإهمال العاطفي في العلاقات.. فيديو

حذر الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، من خطورة الإهمال العاطفي، وعدم الاهتمام بشريك الحياة.

وقال محمد هاني في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الإهمال العاطفي قد يؤدي إلى انطفاء المشاعر بشكل نهائي لا رجعة فيه".

وأضاف محمد هاني: "الإهمال العاطفي قد يجعل الإنسان لا يرغب في الدخول في أي علاقة جديدة؛ كي لا يشعر بالألم من جديد".

وأكد محمد هاني، أن: "كسر الخواطر أمر شديد الخطورة في العلاقات الإنسانية"، مضيفا: "لا بد من الابتعاد عن أي شخص تسبب في أذيتي".

وأكمل محمد هاني: "يجب اعتزال ما يؤذينا بشكل نهائي، ولا نعطي الشخص المؤذي أي فرصة لدخول حياتنا".