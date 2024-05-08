بيان مهم من الخارجية السورية بشأن الواقع في رفح الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الهجوم الصهيوني على مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزّة يمثل استمرارًا وحشيًا لسياسة الإبادة الجماعية والتوسعية التي تنتهجها حكومة الإرهاب الصهيوني.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها : خلال ما يزيد على العام، دمّرت "إسرائيل" قطاع غزّة مستخدمةً شحنات الأسلحة التي زودتها بها بسخاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون.

وأضافت الخارجية: يزيد عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم طائرات ودبابات الإجرام الصهيوني على خمسة وثلاثين ألفاً من بينهم حوالي ستة عشر ألف طفل، ومن المؤكد أن هدف الكيان الصهيوني من اقتحام رفح عدم السماح لأي فلسطيني بالحياة.

وتابعت الخارجية: المقابر الجماعية التي دفنت فيها "إسرائيل" آلاف الفلسطينيين لا تذكّر إلا بالممارسات النازية الفاشية كما أبادت "إسرائيل" النظام الصحي في غزّة الشهيدة بشكل كامل.

وأردفت الخارجية: غزّة دليل لا يحتاج إلى برهان على عمليات القتل الجماعي للمدنيين التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل والإبادة التي تدينها كل العهود والمواثيق الدولية.

واتمت الخارجية السورية : تؤكد دمشق وقوفها مع الشعب الفلسطيني الذي سطّر بصموده صفحات من العزّة والصمود، وتطالب كل شعوب العالم التي مازالت تؤمن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بإيقاف هذه المذابح التي ترتكبها الفاشية الصهيونية.