مجلس عمداء جامعة المنيا يتابع أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الأول

عقد مجلس عمداء جامعة المنيا اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة؛ للتأكيد علي اتباع الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالجامعة ومتابعة الموقف التنفيذي للخطةا الشاملة التي أعدتها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة.





وناقش المجلس سبل تعزيز الجهود والتكامل بين جميع قطاعات الجامعة المختلفة، والوقوف علي آخر التطورات والاستعدادات لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من خلال آليات نمط التعليم الهجين، والذي من المقرر له أن يبدأ عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.





وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي علي أعضاء المجلس خلال الاجتماع، ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم والتطهير داخل الحرم الجامعي، مشددًا علي حظر التجمعات وتكدس الطلاب سواء علي بوابات الجامعة أو بالكليات، ومغادرة الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبقا للمسافات المقررة، وتواجد الأطقم الطبية بجميع اللجان داخل الكليات وعلي البوابات الرئيسية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.





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في سياق متصل أكد رئيس الجامعة ، أنه تقرر عودة الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن الجامعية بالفصل الدراسي الأول للإقامة بالمدن وفقًا لنفس الإجراءات الاحترازية والقواعد المتبعة سابقًا للوقاية من فيروس كورونا والتي تضمن صحة وسلامة الطلاب، استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة، وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات مباشرة، وفقًا لآليات نظام التعليم الهجين، وذلك بعد توقف الدراسة ومد إجازة الفصل الدراسي الأول أسبوعًا إضافيًا بناءً على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وطبقًا لما انتهت إليه قرارات المجلس الأعلى للجامعات.



