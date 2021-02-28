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رياضة

الأهلي يعود سريعا ويدرك التعادل أمام طلائع الجيش برأسية آجايي

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:10 م
اجاي
اجاي
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عمرو ابوبكر
عاد الأهلي سريعًا وسجل هدف عن طريق جونيو آجاي برأسية مميزة استقبلها من أقدام مجدي أفشة في الدقيقة32 ، في اللقاء المام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز. 

مرت خمس دقائق من المباراة ولم يهدد اي لاعب مرمى الفريق المنافس، ولم يشكل أي فريق هجمة منطمة على مرمى الآخر. 

أحكم طلائع الجيش دفاعاته ومنع الأهلي من الوصول الى مرماه بأي طريقة سواء خططية أو مهارات فردية. 

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من هدف محقق كاد أن يسجله أحمد سمير هداف الطلائع الذي توغل بين دفاعات الأهلي ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يمين الشناوي ولكن كا لها بالمرصاد وأبعدها عن مرماه. 

وحاول الأهلي رد الهجمة بأخرى من جهة اليمين عن طريق محمد هاني، ولكن كان دفاع طلائع الجيش محكم الغلق. 

ومارس لاعبي الطلائع الضغط المتقدم على لاعبي الأهلي، وواصلوا ترتيب صفوفهم حتى يمنعوا المارد الأحمر من تخطي منتصف ملعبهم. 

وفي الدقيقة 15 من عمر المباراة وجه حسين الشحات لاعب الأهلي تسديدة صاروخية نحو مرمى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش الذي تصدى لها ببراعة ومنعها من اختراق شباكه. 

ووصل الأهل مرة أخرى الى مرمى بسام عن طريق كرة طويلة من عمرو السولية نحو أقدام محمد شريف ولكن خرج بسام من مرماه وشتت الكرة قبل أن يستحوذ عليها شريف.

وتعرض بدر بانون مدافع الأهلي الى إصابة وسقط داخل أرضية الملعب، وطالب من حكم المباراة استدعاء الجهاز الطبي لتلقي العلاج. 

واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي، وخرج بانون من أرض الملعب لتلقي العلاج، ثم عاد مرة أخرى ليستكمل المباراة دون إجراء تبديل. 

وتسبب جونيور آجاي في احتساب ركلة حرة مباشرة لصالح طلائع الجيش من منطقة خطرة أمام منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 25. 

وتصدى أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الهدف الاول لصالح فريقه من تسديدة صاروخية على يمين الشناوي الذي لم يستطيع أن يفعل أمام شيئًا.

وجاء تشكيل فريق الطلائع كالتالي:-

أحمد هاني، علي أحمد مهاب، وعمرو عماد، ومصطفى جمال، وعمرو جمال، ومحمد بسام، وأحمد سمير، ومحمد ناصف، ومهند مصطفى، وأحمد علاء الدين، وابراهيم كونيه.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.‏
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.‏
خط الهجوم: محمد شريف.
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