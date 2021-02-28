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الحكومة: نسبة الـ 1% المخصصة للمحامين يتم احتسابها عند التسجيل بالتراضي

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:26 م
الحكومة
الحكومة
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حمزة شعيب
أكد  المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، أن نسبة الـ 1% المخصصة للمحامين سوف يتم احتسابها عند التسجيل بالتراضي، لكن عندما يتم التسجيل عن طريق القضاء فإنها غير مستحقة.

ولفت المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد، إلى أن أعداء الوطن دمجوا بين رسوم التراضي ورسوم التقاضي وأوهموا المواطنين بها.

واستطرد أن رسم التسجيل بالشهر العقاري لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه وليس 18 ألف جنيه كما هو شائع، موضحًا أن رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير ولكنها تبقى كما هي

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك من أضاف مصاريف إضافية من خيالة ولكنها غير موجودة عى أرض الواقع

وتايع أنه عند إتمام البيع يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية، وفي حال بيعها مرة ثانية خلال عام فإن البائع الثاني يدفع 1% فقط، مردفًا «من يرغب تسجيل الوحدات بالشهر العقاري حاليًا مرحب به والباب مفتوح أمامه».

ونوه بأن التعديلات الجديدة المنتظرة لن تأتي بإجراءات أصعب مما عليه الآن، إن لم تأتي بإجراءات أكثر تيسيرًا، وبداية من الغد لن يتم سؤال من يريد تسجيل شقته عن رسوم 2.5 % قيمة التصرفات العقارية.

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