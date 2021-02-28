برلمانية تؤكد حبس الزوج سنة وغرامة 20 ألف جنيه إذا تزوج دون علم زوجته.. فيديو

قالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن من ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تعديل مادة رؤية الطفل بحيث يمكن لغير الحاضن رؤية الطفل لمدة تصل إلى 8 ساعات او 12 ساعة بالاضافة الى امكانية مبيت الطفل عند غير الحاضن لمدة يومين في الشهر ويمكنه استضافة الطفل لمدة 7 أيام في السنة وهذا لم يكن متواجدا في القانون .
وأضافت عبلة الهواري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، زواج الزوج علي زوجته بدون علمها هذا الفعل تم تجريمه في تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد .
وأوضحت عبلة الهواري ، عقوبة زواج الزوج علي زوجته بدون علمها تصل إلى الحبس لمدة سنة بالإضافة الي غرامة 20 ألف جنيه كحد أدني .