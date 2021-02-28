برلمانية تؤكد حبس الزوج سنة وغرامة 20 ألف جنيه إذا تزوج دون علم زوجته.. فيديو

قالت

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن من ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تعديل مادة رؤية الطفل بحيث يمكن لغير الحاضن رؤية الطفل لمدة تصل إلى 8 ساعات او 12 ساعة بالاضافة الى امكانية مبيت الطفل عند غير الحاضن لمدة يومين في الشهر ويمكنه استضافة الطفل لمدة 7 أيام في السنة وهذا لم يكن متواجدا في القانون .