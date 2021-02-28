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استجابة للمواطنين.. تشريعية النواب تكشف تفاصيل تعديلات قانون الشهر العقاري

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:39 م
مجلس الشعب
مجلس الشعب
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حمزة شعيب
أكد النائب علي بدر أمين، سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل من أجل المواطن طالما مطالبهم مشروعة، وتحقق مصالحه، وأن اللجنة التشريعية ستعرض مجمل التعديلات الخاصة بالشهر العقاري على الجلسة العامة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على تأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري، على أن تتم مناقشة التفاصيل في جلسة غدٍ، الإثنين.

وأوضح أن أبرز تعديلين هما تأجيل العمل بالقانون، وفصل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وتوصيل المرافق عن القانون، وتم حذف فقرة المرافق بالكامل، ليعود العمل بما كان من قبل.

وأضاف أنه بخصوص ضريبة التصرفات العقارية، سيتم التعديل بخفض النسبة إلى 1%، حال بيع العقار للمرة الثانية في عام واحد على أن يتم الإبقاء على 2.5 % كما هي، دون إلزام من يطلب التسجيل بدفعها.
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