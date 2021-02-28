ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة اصطدام الكويكبات بالأرض

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:02 م
الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي
Advertisements
أحمد الشاهد - عدسة عمر خالد
وجه الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية رسالة اطمئنان بشأن الأخبار التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن اصطدام كويكبات بالأرض .

وأوضح "القاضي" لموقع "صدى البلد" إن مثل هذه الأخبار التي تقول باصطدام كويكبات بالأرض هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ، لافتًا إلى أن هناك مجموعات فلكية يشارك بها المعهد لرصد جميع الأجرام السماوية ، وحركات مثل هذه الكويكبات .

وأضاف ، إن أقرب كويكب من الأرض تكون المسافة بينه وبين كوكبنا ، هي ضعف المسافة بين الأرض والقمر على الأقل ، فلا يوجد خطورة أو داع للقلق بشأن مرورها .

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم افتتاح محطة رصد بصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي ، وذلك في شهر 12 الماضي .

اقرأ أيضا :


وأضاف ، أنه يتم حاليًا إنشاء محطة جديدة لرصد الاقمار الصناعية بالليزر بمقر المعهد بحلوان بالتعاون مع الجانب الصيني ، حيث يوجد بها تليسكوب بصري ، حيث إنها من المتوقع أن تكون أحد أكبر محطات الرصد على مستوى العالم .

وأشار إلى أن المعهد سيقوم في المستقبل القريب بإنشاء محطة أخرى بجنوب مصر بمنطقة "أبو سمبل" ولفت إلى أنه يوجد بالمعهد أيضًا العديد من وحدات رصد الشهب والنيازك والمذنبات والحطام الفضائي ، ليكون هناك شبكات لرصد كافة الأجواء المصرية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسرع من الرصاصة.. حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض في أعياد الكريسماس

ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء القاهرة .. اليوم وغدًا

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مدينة 6 أكتوبر لهزة أرضية

البحوث الفلكية تكشف عن مهام برامج رصد الحطام الفضائى .. فيديو

البحوث الفلكية: استحداث 3 محطات بالشبكة القومية للزلازل وإنشاء مرصد جديد

البحوث الفلكية: استحداث 3 محطات لرصد الزلازل وإنشاء محطة للأقمار الصناعية.. فيديو

ترشيحاتنا

مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين

60 دقيقة.. الشناوي يسقط مصابا والأهلي يكثف هجومه على طلائع الجيش

التعليم العالي: إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

متحدث الحكومة: وزير المالية مش هيغلب.. هيجيب ضريبة التصرفات العقارية من البائع

شاهد.. ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

جامعة الأزهر تعلن رصد أول حالة كورونا بين الطلاب في الامتحانات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد

تعرف على فوائد الكاكاو مع القرفة