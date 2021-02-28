القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة اصطدام الكويكبات بالأرض

وجه الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية رسالة اطمئنان بشأن الأخبار التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن اصطدام كويكبات بالأرض .





وأوضح "القاضي" لموقع "صدى البلد" إن مثل هذه الأخبار التي تقول باصطدام كويكبات بالأرض هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ، لافتًا إلى أن هناك مجموعات فلكية يشارك بها المعهد لرصد جميع الأجرام السماوية ، وحركات مثل هذه الكويكبات .





وأضاف ، إن أقرب كويكب من الأرض تكون المسافة بينه وبين كوكبنا ، هي ضعف المسافة بين الأرض والقمر على الأقل ، فلا يوجد خطورة أو داع للقلق بشأن مرورها .





وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم افتتاح محطة رصد بصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي ، وذلك في شهر 12 الماضي .





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وأضاف ، أنه يتم حاليًا إنشاء محطة جديدة لرصد الاقمار الصناعية بالليزر بمقر المعهد بحلوان بالتعاون مع الجانب الصيني ، حيث يوجد بها تليسكوب بصري ، حيث إنها من المتوقع أن تكون أحد أكبر محطات الرصد على مستوى العالم .





وأشار إلى أن المعهد سيقوم في المستقبل القريب بإنشاء محطة أخرى بجنوب مصر بمنطقة "أبو سمبل" ولفت إلى أنه يوجد بالمعهد أيضًا العديد من وحدات رصد الشهب والنيازك والمذنبات والحطام الفضائي ، ليكون هناك شبكات لرصد كافة الأجواء المصرية .