بعد توجيهات الرئيس.. تفاصيل خطة التعليم العالي لاستكمال البنية التحتية لتحويل الجامعات الحكومية إلى ذكية

وجه ا لرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي"، بالإسراع في استكمال البنية التحتية المعلوماتية لتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات ذكية، فضلًا عن تطوير الخدمات التعليمية والبحثية بكافة المناهج الدراسية في تلك الجامعات، واستحداث البرامج البينية بها طبقًا للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.





وقال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، إن الوزارة لديها خطة عمل مكثف حتى يكون هناك مجابهة لجائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، لذلك أصبح لديها خطط لنظم التعلم الإلكتروني بحيث تكون هناك أخبار قريبة جديدة بالتضافة إلى أنه هناك منصة انطلقت منذ مارس 2020 لكي تتواصل مع الفصول التخيلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





واضاف " فاروق" في تصريح لموقع "صدى البلد " أن الجامعات لن تكون قادرة على تطوير التعليم عن بعد بالجامعات دون وجود بنية تحتية قوية تتحمل هذا التطوير، فلابد من وجود تواصل بين الأساتذة والطلاب من خلال التواصل عبر الإنترنت، وهو أمر قائم بالفعل من خلال تطوير ضخم جدا داخل الجامعات بالاتفاق مع الشركات المقدمة لهذه الخدمة داخل الجامعات وفي وقت قريب جدا سيشعر الجميع بالفرق".





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وتابع: " دور أعضاء هيئة التدريس كان مبهرا، فقد توافق أكثر من 80% منهم مع الظروف، وقاموا برفع المحاضرات أونلاين على المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم وزارة الاتصالات بإتاحة المنصات التعليمية مجانا، مضيفا: "نعمل على أن يكون محتوى الجامعات من خلال منفذ واحد تابع للمجلس الأعلى للجامعات بتقديم منصة موحدة تتيح الفصول التخيلية بين أعضاء هئية التدريس والطلاب".