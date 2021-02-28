طبيب يجرى محاكمته على مخالفات المرور داخل غرفة عمليات

في مشهد غريب يصعب تصديقه، حضر جراح تجميل جلسة محكمة المرور الخاصة به عبر تطبيق زووم، وهو في غرفة العمليات بينما كان المريض لا يزال تحت التخدير.

يحقق المجلس الطبي في كاليفورنيا بعد ظهور مقطع فيديو عن اللحظة الغريبة التي ظهر فيها الدكتور سكوت جرين في مكالمة فيديو من غرفة العمليات يوم الخميس.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهر الطبيب جرين أمام قاعة محكمة المرور الافتراضية لمفوض المحكمة العليا في سكرامنتو ، جاري لينك ، خلال عملية جراحية كان يجريها وسط صفير الآلات الجراحية خلفه.

وسائل القاضي الطبيب في تعجب ماذا كان في غرفة العمليات ، خلال إجراؤه المحكمة بشأن مخالفات مرورية، ليجيبه الطبيب أنه يجري اللقاء مع من داخل غرفة العمليات

طوال الوقت المحاكمة الافتراضية، يمكن رؤية الأطباء والمعدات الطبية في خلفية فيديو جرين.