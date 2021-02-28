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رياضة

أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي علي طلائع الجيش

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:55 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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عبد الحكيم أبو علم
أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ملف مباراة طلائع الجيش التي جرت مساء اليوم  ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الجهاز الفني واللاعبين ببدء التركيز في مواجهة فيتا كلوب المقرر لها مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدروي أبطال أفريقيا.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن منافسة فيتا كلوب الذي يتساوي معه في عدد النقاط ولكل منهما ثلاث ولكنه له 4 أهداف ومني مرماه بهدفين .

وحقق الفريق الأحمر فوزا صعبا علي طلائع الجيش 2-1 ضمن منافسات مسابقة الدوري.

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