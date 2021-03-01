نقابة صيادلة قنا تحذر المواطنين من تطبيقات الأدوية الإلكترونية.. فيديو

قال الدكتور أحمد النقيب نقيب صيادلة قنا، إن تطبيقات الأدوية الالكترونية مخالفة للقانون مؤكدا أن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية يحذرون من التعامل مع تطبيقات الأدوية الالكترونية.
وأضاف أحمد النقيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية : التعامل مع الدواء على أن سلعة هذا شىء مرفوض ونحن نحذر من التعامل مع تطبيقات الأدوية بسبب عدم معرفة هوية مقدم الخدمة سواء طبية أو صيدلية.
واوضح احمد النقيب ، أننا فوجئنا بانتشار التطبيقات الدوائية خلال الفترة الاخيرة في محافظة قنا وهذا ما دفعنا لعمل حملة لتوعية المواطنين من خطورة هذه الأدوية.