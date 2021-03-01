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رياضة

المصري: لن يكون هناك شفافية حال ترك أمر مسحات كورونا للأندية.. ونقدر حزن الجماهير

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:25 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق يهدر نقاطا سهلة في الدوري.

وقال "الخولي" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "الجماهير من حقها أن تحزن لأن الطموحات ارتفعت بعد الانتصارات ونقدر ذلك".

وأكمل: "هناك التزامات مالية طاحنة خاصة للأندية الجماهيرية، كما أن اتحاد الكرة لم يخطرنا بعدم إجراء مسحات كورونا قبل المباريات".

وتابع: "لن يكون هناك شفافية في حال ترك الأمر للأندية، البعض يمكنه تسليم مسحات غير دقيقة لاتحاد الكرة، والأفضل أن يشرف الجبلاية على هذا الأمر".
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