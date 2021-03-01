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رياضة

لم يتم الاتفاق على ضم محمد صلاح.. شوقي غريب يتحدث عن آخر مستجدات المنتخب الأولمبي

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:36 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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حسام الحارتي
قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ، أنه لم يتم الاتفاق على ضم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس النادي الأهلي لقائمة المنتخب الأولمبي في دوري الألعاب الأولمبية .

وأضاف شوقي غريب في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيتم إرسال القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي 30 يونيو القادم .

وتابع: "الاختيار النهائي للاعبين الكبار في الأولمبياد سيكون وفقا للمتطلبات الفنية .

وأشار شوقي غريب إلي مخاطبة مسئولي ليفربول مارس المقبل من أجل إنضمامي محمد صلاح إلي صفوف المنتخب الأولمبي في طوكيو .

وأكد شوقي غريب أن المنتخب الأولمبي يعاني من نقص عددي في خط الدفاع .

وعن موقف عمر رضوان حارس مرمي نادي أوسوان بعد تألقه قال شوقي غريب :" عمر رضوان رحل عن الجونة وإنتقل لأسوان بسبب المنتخب الأولمبي".

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