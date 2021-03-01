أول تعليق من أحمد كشري بعد تعيينه مدربا لفريق الإنتاج الحربي

علق أحمد كشري على تعيينه مديرا فنيا لفريق الإنتاج الحربي، بعد رحيل حمادة صدقي عن تدريب الفريق.

وقال كشري في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "شرف لأى حد ينتمى لنادى الإنتاج الحربى، وشايف إن الوضع صعب ولكن الإنتاج من الأندية الكبرى".





وأكد اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، أن قرار إستقالة حمادة صدقي من تدريب الفريق كان مفاجئا للجميع.



وأضاف أشرف عامر في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس": "فوجئنا برحيل حمادة صدقي عن تدريب الإنتاج الحربي ونبحث عن البديل في الوقت الحالي ".

وتابع :" حمادة صدقي أخطرنا رسميا برحيله عن الفريق".

وأكد أشرف عامر أنه تم التعاقد مع أحمد كشري مديرا فنيا لنادي الإنتاج الحربي خلفا لحمادة صدقي الذي تقدم باستقالته.



وأضاف أحمد كشرى: "هناك جلسة اليوم الإثنين مع اللواء أشرف عامر لإنهاء كل التفاصيل، وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة ونعدى الأزمة الحالية ونعيد الإنتاج لوضعه الطبيعي".