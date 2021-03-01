الزمالك يكشف تطورات التجديد مع فرجاني ساسي

وأضاف السيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" جلسنا مع فرجاني ساسي مرتين وكنا قريبين من التجديد والأمر الآن في يد اللاعب".





وتابع: " الجلسة الأخيرة مع فرجاني ساسي مع اللجنة الفنية للزمالك في حضور وكيل أعمال اللاعب أعادت الأمور للنقطة صفر".





وأكمل:" بنسبة 90% فرجاني ساسي سيجدد للزمالك، إلا لو حدثت بعض الأمور، والزمالك لا يقف على لاعب مهما كان اسمه".





وواصل:" كانت مهتمنا الرئيسة هو العمل على التجديد للرباعى شيكابالا وأوباما وجنش وفتوح وانجزناها بنجاح قبل رحيلنا عن النادي".



