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رياضة

الزمالك يكشف تطورات التجديد مع فرجاني ساسي

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:24 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف حسين السيد، عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك، تطورات جلسات التوقيع مع التونسي فرجاني ساسي. 

وأضاف السيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" جلسنا مع فرجاني ساسي مرتين وكنا قريبين من التجديد والأمر الآن في يد اللاعب".

وتابع: " الجلسة الأخيرة مع فرجاني ساسي مع اللجنة الفنية للزمالك في حضور وكيل أعمال اللاعب أعادت الأمور للنقطة صفر".

وأكمل:" بنسبة 90% فرجاني ساسي سيجدد للزمالك، إلا لو حدثت بعض الأمور، والزمالك لا يقف على لاعب مهما كان اسمه".

وواصل:" كانت مهتمنا الرئيسة هو العمل على التجديد للرباعى شيكابالا وأوباما وجنش وفتوح وانجزناها بنجاح قبل رحيلنا عن النادي".

استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سوزان محمد قنديل إحدى مشجعات النادي قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ولبى اللاعب رغبة مشجعة النادي واستقبلها بحفاوة بالغة حيث طالبته بالاستمرار في نادي الزمالك الفترة القادمة ووعدها اللاعب بالبقاء من أجل جماهير القلعة البيضاء. 

وكانت المشجعة الزملكاوية وصلت النادي اليوم لطلب مقابلة اللاعب والتبرع بثمن قرطها الذهبي للنادي وهو ما رفضته اللجنة المكلفة بإدارة النادي ووجهت الشكر لها على مبادرتها ومشاعرها الطيبة.

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