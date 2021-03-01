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رياضة

حكام مباريات الدوري اليوم.. محمد عادل يدير مواجهة الزمالك ودجلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:34 ص
الزمالك
الزمالك
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عن حكام مباراتي اليوم الاثنين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي: 

مباراة الزمالك ووادى دجلة

الدولى محمد عادل حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين شريف عبدالله وعمر فتحى وحكما رابعا محمد عبدالحافظ وحكم الفيديو سيد شعبان ومساعده سعيد حمزة.

مباراة الاتحاد السكندري وإنبي 
محمد يوسف حكما للساحة ويساعده الثنائي هشام طلب ومحمود عبد السميع وحكما رابعا حسن محمود وحكما للفيديو نادر قمر الدولة ومساعده محمود ناجي.
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