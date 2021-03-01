الكويت تنفي تزايد إصابات كورونا في 10 مناطق.. تفاصيل

أكدت وزارة الصحة الكويتية أن ما يتم تداوله من تصريح حول تزايد الإصابات في 10 مناطق يقطنها مواطنون وأنه اذا استمرت الإصابات قد تعزل "غير صحيح".





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت الوزارة، في بيان صحفي لها أمس الأحد، أن هذا التصريح يعود إلى شهر يونيو من العام الماضي داعية إلى ضرورة مراعاة الدقة في النقل والنشر عبر الرجوع للمصادر الرسمية.





وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 190852 حالة.





كماأعلنت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 1083 حالة، بحسب إحصاءات الوزارة.





وأبلغت وزارة الصحة عن شفاء 1012 إصابة في الساعات ال24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات التعافي 179209 حالة.



