ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تنفي تزايد إصابات كورونا في 10 مناطق.. تفاصيل

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:50 ص
الكويت تكشف حقيقة
الكويت تكشف حقيقة عزل بعض المناطق بسبب تزايد إصابات كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكدت وزارة الصحة الكويتية أن ما يتم تداوله من تصريح حول تزايد الإصابات في 10 مناطق يقطنها مواطنون وأنه اذا استمرت الإصابات قد تعزل "غير صحيح".

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت الوزارة، في بيان صحفي لها أمس الأحد، أن هذا التصريح يعود إلى شهر يونيو من العام الماضي داعية إلى ضرورة مراعاة الدقة في النقل والنشر عبر الرجوع للمصادر الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 190852 حالة.

كماأعلنت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 1083 حالة، بحسب إحصاءات الوزارة.

وأبلغت وزارة الصحة عن شفاء 1012 إصابة في الساعات ال24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات التعافي 179209 حالة.

وجددت السلطات الكويتية دعوتها للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافةـ وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية: تسجيل حالة وفاة و286 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

لا وفيات خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 539 إصابة جديدة بـ كورونا

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 940 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

الكويت تسجل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الوفيات 6420.. السعودية تسجل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

ضبط شخص وفتاة بعد انتشار فيديو يتناولان فيه المخدرات ويمارسان الأعمال المنافية للآداب

بالأسماء.. إصابة 15 عاملة بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تجارب مثيرة لبرج الحمل وفرح ومتعة للدلو.. توقعات الأبراج خلال شهر مارس

عيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-3-2021

بسعر 999 ألف جنيه.. أرخص سيارة جاجوار في مصر |صور

دعاء رفع البلاء والمرض مكتوب.. ردده من أذان الفجر حتى الإقامة لتنجو من الوباء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو