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ثقافة

تعرف على موعد تشييع جثمان زوجة يوسف إدريس

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

كشفت الدكتورة نسمة يوسف إدريس أن مراسم العزاء في وفاة والدتها رجاء عبدالرحمن الرفاعي، ستقتصر على أفراد العائلة بمدافن الأسرة، وسيتم تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين.

وكانت قد رحلت أرملة الكاتب الراحل يوسف إدريس في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وكتب الدكتور حسين حمودة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رجاء الرفاعي.. إلى لقاء: رجاء الرفاعي (رجاء يوسف إدريس).. الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت حياتها متفائلة دائما.. رحلت وتركت أثرا جميلا سوف يظل باقيا في كل من اقترب منها أو عرفها... سأفتقدها كما أفتقد روحي وقد غابت.. يا رجاء.. إلى لقاء".

ونعت الدكتورة نسمة يوسف إدريس، وفاة والدتها رجاء عبدالرحمن الرفاعي، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "خسوف الشمس.. الشمس لا تنطفئ أبدا، وإنما تختفي لوهلة لتضيء بقاع أخرى مترامية الأبعاد.. سيظل دفئك وشعاعك ووهج قلبك وروحك وشعرك الأحمر الملتهب كطاقة نور لا تنطفئ ولا تندثر، سيظل يحمينا ويؤنسنا ويعلمنا أن الشجاعة اُسلوب حياة.. وأن الحب طريق صعب نرسمه بدمائنا قبل أرواحنا".

وتابعت: "أن عيونك الخضراء، خضار الخير والسلام والجمال هي موطننا الأصلي الحقيقي المتأصل في كل من عرفك وأحبك لن أقبل عزاء ولا رثاء في أمي، السيدة الفاضلة مصممة الحلي رجاء يوسف إدريس (الاسم الذي اختارته لنفسها) لأن مثلها لا يفنى، ستظل دائما وأبدا حية فينا وبينا ولينا.. كل ما أطلبه من اصدقائي هو الدعاء لها بالمغفرة والسلام الأبدي الذي تستحقه لأن كل من عرفها قطعا أيقن أنها ملاك واليوم فقط تنثر جناحيها وتعود إلى حيث تعيش الملائكة".

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